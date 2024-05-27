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Демонстранты перекрывают улицы Еревана самокатами

27 мая 2024 13:50
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В Ереване правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих, которые собрались в центре армянской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Демонстранты перекрывают улицы Еревана самокатами-1

Они выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и требуют отставки премьера Пашиняна. Демонстранты перекрывают улицы мусорными баками и самокатами. Растет число задержанных в ходе протестов. Их уже более 280, в том числе блогер, депутат парламента и представитель оппозиционной партии. Полицейские призывали протестующих разойтись, но те проигнорировали требования. В итоге пришлось идти на крайние меры.

Демонстранты перекрывают улицы Еревана самокатами-4

Шествия в Ереване начались рано утром. Их инициатором стал архиепископ Баграт Галстанян. Митингующие призвали выдвинуть его кандидатуру на должность премьер-министра Армении. Религиозный деятель уже заморозил свою духовную службу, чтобы принять участие в политических процессах.

# Акции протеста

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