Демонстранты перекрывают улицы Еревана самокатами

В Ереване правоохранители применили слезоточивый газ для разгона протестующих, которые собрались в центре армянской столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они выступают против передачи Азербайджану приграничных сел и требуют отставки премьера Пашиняна. Демонстранты перекрывают улицы мусорными баками и самокатами. Растет число задержанных в ходе протестов. Их уже более 280, в том числе блогер, депутат парламента и представитель оппозиционной партии. Полицейские призывали протестующих разойтись, но те проигнорировали требования. В итоге пришлось идти на крайние меры.