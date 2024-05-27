Количество жертв оползня в Папуа – Новой Гвинее в 3 раза превысило оценку экспертов ООН

Количество жертв оползня в Папуа – Новой Гвинее в три раза превысило оценку экспертов ООН. Мощный оползень унес жизни более двух тысяч человек. Об этом заявляют власти страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в пятницу, 24 мая, в отдаленной высокогорной провинции Энга ночью сошел оползень. Огромный пласт толщиной 8 метров накрыл деревню Мулитака на севере региона. Она оказалась почти стерта с лица земли. Первоначально местные власти предполагали, что оползень уничтожил только 60 строений. После первичных раскопок стало понятно, что речь идет о более чем 150 объектах.

Серхан Актопрак, представитель Международной организации по миграции в Папуа – Новой Гвинее:

Извлечь тела из-под тяжелых обломков очень сложно, земля все еще продолжает двигаться, с большой высоты падают камни. Грязевые массы образуют давление на породу, из-за чего образовываются трещины. Что еще хуже, под обломками течет вода. Поэтому мы опасаемся, что эта грязь может превратить землю в гигантский оползень. Более 2 тыс. человек остались под завалами оползня в Папуа – Новой Гвинее.