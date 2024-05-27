Варшава, не желая обращать внимания на проблемы собственных граждан, создает сама себе новые проблемы. Польское командование продолжает неустанно твердить о постоянном укреплении границы из-за мнимой агрессии с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Министерстве обороны обещают, что проект «Восточный щит» будет готов к 2028-му. Правительство на укрепление границы уже выделило баснословные 2,5 миллиарда долларов. Забор на границе с Беларусью уже стал гордостью для польских политиков.

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:

Наша национальная программа сдерживания и обороны «Восточный щит» – это крупнейшая операция по укреплению восточной границы Польши и НАТО впервые с 1945 года. Нам нужен долгосрочный инфраструктурный план, который будет включать в себя укрепления, различные типы барьеров, а также современные системы мониторинга воздушного пространства на любой высоте.

Только чиновник совсем забыл, что наша страна неоднократно заявляла о своей мирной позиции. Варшава продолжает игнорировать призывы к здравости и рассудительности, продолжая покорно следовать воле Брюсселя и Вашингтона.