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Проект «Восточный щит» будет готов к 2028-му – Министерство обороны Польши

27 мая 2024 17:22
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Варшава, не желая обращать внимания на проблемы собственных граждан, создает сама себе новые проблемы. Польское командование продолжает неустанно твердить о постоянном укреплении границы из-за мнимой агрессии с востока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Восточный щит» будет готов к 2028-му – Министерство обороны Польши-1

В Министерстве обороны обещают, что проект «Восточный щит» будет готов к 2028-му. Правительство на укрепление границы уже выделило баснословные 2,5 миллиарда долларов. Забор на границе с Беларусью уже стал гордостью для польских политиков.

Проект «Восточный щит» будет готов к 2028-му – Министерство обороны Польши-4

Владислав Косиняк-Камыш, министр национальной обороны Польши:
Наша национальная программа сдерживания и обороны «Восточный щит» – это крупнейшая операция по укреплению восточной границы Польши и НАТО впервые с 1945 года. Нам нужен долгосрочный инфраструктурный план, который будет включать в себя укрепления, различные типы барьеров, а также современные системы мониторинга воздушного пространства на любой высоте.

Только чиновник совсем забыл, что наша страна неоднократно заявляла о своей мирной позиции. Варшава продолжает игнорировать призывы к здравости и рассудительности, продолжая покорно следовать воле Брюсселя и Вашингтона.

# Международная политика

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