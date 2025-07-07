Тем временем на Западе Саммит в Бразилии послужил триггером к негативным высказываниям и даже угрозам в отношении стран-участников БРИКС. Так, Дональд Трамп предупредил , что намерен ввести новые торговые ограничения для тех государств, которые поддерживают политику объединения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня же на заявления Трампа отреагировали в Кремле. Было подчеркнуто, что сотрудничество в БРИКС никогда не будет направлено против третьих стран. Уникальность такого объединения как раз и заключается в том, что страны разделяют общие подходы и общее мировоззрение того, как нужно осуществлять сотрудничество, исходя из собственных интересов.

Что касается бразильского саммита, помимо внешней политической повестки – от Украины до Ближнего Востока и Судана – его участники охватили широкий круг вопросов, в том числе партнерство в борьбе с терроризмом и освоении космоса.