Великобритании предрекли страдания и хаос

Новости Великобритании. Британию ждут страдания и хаос. С таким мрачным предупреждением выступила газета The Telegraph, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страна столкнется с крупной волной протестов. Ежедневные забастовки будут проходить как минимум до конца года. Самое страшное, что в них участвуют люди, обеспечивающие жизнедеятельность: железнодорожники, медики, учителя, банковские работники, в том числе и те, кто проводит операции с наличными деньгами, сотрудники почты, водители. Вот тогда, как пишет газета, королевство ждут серьезные проблемы, начнутся перебои в работе учреждений, хаос будет ощущаться ежедневно.

Как отмечает The Telegraph, профсоюзы из-за кризиса и инфляции требуют значительного повышения зарплат, но вряд ли этого добьются. Власти заявили, что они должны были организовать переговоры, а не забастовки, которые приведут к дестабилизации жизни миллионов людей.