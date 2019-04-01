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«Великий энтузиаст авиации». В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России Наталия Филева

01 апреля 2019 10:08
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Новости России. При крушении самолета погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и одна из богатейших женщин России. Ей было 55 лет.  

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу S7, авиакатастрофа произошла в Германии. Частный самолет разбился при заходе на посадку.  

Происшествие также унесло жизнь пилота и отца Наталии. Он вместе с дочерью летел на лечение в Германию. Трое погибших были гражданами России.  

«Великий энтузиаст авиации». В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России Наталия Филева-1

Команда холдинга выразила свои соболезнования.    

По информации Немецкой службы безопасности полетов, крушение могло произойти из-за потери управления или технических неполадок. Точная причина пока не названа. Создан оперативный штаб по расследованию случившегося.  

Дмитрий Рогозин назвал Наталию Филеву «великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель – личная трагедия».  

Пассажир на 2 минуты опоздал на самолёт, разбившийся в Эфиопии, и это спасло ему жизнь (читать далее).  

# Авиакатастрофа # Наталия Филева

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