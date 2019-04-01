«Великий энтузиаст авиации». В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России Наталия Филева

Новости России. При крушении самолета погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и одна из богатейших женщин России. Ей было 55 лет.
По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу S7, авиакатастрофа произошла в Германии. Частный самолет разбился при заходе на посадку.
Происшествие также унесло жизнь пилота и отца Наталии. Он вместе с дочерью летел на лечение в Германию. Трое погибших были гражданами России.
Команда холдинга выразила свои соболезнования.
По информации Немецкой службы безопасности полетов, крушение могло произойти из-за потери управления или технических неполадок. Точная причина пока не названа. Создан оперативный штаб по расследованию случившегося.
Дмитрий Рогозин назвал Наталию Филеву «великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель – личная трагедия».
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