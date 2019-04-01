«Великий энтузиаст авиации». В авиакатастрофе погибла одна из богатейших женщин России Наталия Филева

Новости России. При крушении самолета погибла совладелец авиакомпании S7 Наталия Филева и одна из богатейших женщин России. Ей было 55 лет.

По информации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу S7, авиакатастрофа произошла в Германии. Частный самолет разбился при заходе на посадку.

Происшествие также унесло жизнь пилота и отца Наталии. Он вместе с дочерью летел на лечение в Германию. Трое погибших были гражданами России.