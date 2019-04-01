Новости мира. Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей. Первого апреля в британском парламенте пройдут посвященные этому вопросу дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей. Первого апреля в британском парламенте пройдут посвященные этому вопросу дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее правительство Великобритании отреагировало на документ, заявив, что не будет отказываться от выхода страны из Евросоюза, а будет придерживаться результатов референдума 2016 года.
Где большинство граждан Соединенного Королевства проголосовало за выход из ЕС.
Петиция была опубликована на сайте Британского парламента 20 февраля. Это ходатайство получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, которые когда-либо размещались на сайте Парламента Великобритании.