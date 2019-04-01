Новости мира. Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей. Первого апреля в британском парламенте пройдут посвященные этому вопросу дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее правительство Великобритании отреагировало на документ, заявив, что не будет отказываться от выхода страны из Евросоюза, а будет придерживаться результатов референдума 2016 года.

Где большинство граждан Соединенного Королевства проголосовало за выход из ЕС.