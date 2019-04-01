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Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей

01 апреля 2019 08:36
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Новости мира. Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей. Первого апреля в британском парламенте пройдут посвященные этому вопросу дебаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей-1

Ранее правительство Великобритании отреагировало на документ, заявив, что не будет отказываться от выхода страны из Евросоюза, а будет придерживаться результатов референдума 2016 года.

Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей-4

Где большинство граждан Соединенного Королевства проголосовало за выход из ЕС.

Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей-7

Петиция была опубликована на сайте Британского парламента 20 февраля. Это ходатайство получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, которые когда-либо размещались на сайте Парламента Великобритании.

# Brexit # Фотофакт

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