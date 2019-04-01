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По данным ЦИК Украины, обработано свыше 50 % бюллетеней. Лидирует Владимир Зеленский

01 апреля 2019 09:23
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Новости Украины. Начнем выпуск с главного политического события в Украине. В стране подводят итоги первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

По данным ЦИК Украины, обработано свыше 50 % бюллетеней. Лидирует Владимир Зеленский -1

Подсчет голосов продолжается буквально в эти минуты.

Результаты первого тура президентских выборов в Украине будут озвучены не позднее 10 апреля

Так, по последним данным Центральной избирательной комиссии, обработано свыше 50 % бюллетеней. Лидирует Владимир Зеленский.   

По данным ЦИК Украины, обработано свыше 50 % бюллетеней. Лидирует Владимир Зеленский -4

За него отдали голоса более 30 % избирателей. Петр Порошенко набрал почти 17 % и занимает второе место. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко.  У нее чуть более 13 % голосов. За границей большую поддержку получил действующий глава государства.

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# Выборы в Украине # Фотофакт

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