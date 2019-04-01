По данным ЦИК Украины, обработано свыше 50 % бюллетеней. Лидирует Владимир Зеленский

Новости Украины. Начнем выпуск с главного политического события в Украине. В стране подводят итоги первого тура президентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За него отдали голоса более 30 % избирателей. Петр Порошенко набрал почти 17 % и занимает второе место. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко. У нее чуть более 13 % голосов. За границей большую поддержку получил действующий глава государства.

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