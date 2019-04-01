В Непале около 25 человек стали жертвами мощного шторма

Новости Непала. В Непале 25 человек стали жертвами мощного шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 400 пострадали. Стихия затронула преимущественно юг страны. Она разрушила дома и вырвала с корнями десятки деревьев. Все пострадавшие доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются.