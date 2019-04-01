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В Непале около 25 человек стали жертвами мощного шторма

01 апреля 2019 10:06
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Новости Непала. В Непале 25 человек стали жертвами мощного шторма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Непале около 25 человек стали жертвами мощного шторма -1

Более 400 пострадали. Стихия затронула преимущественно юг страны. Она разрушила дома и вырвала с корнями десятки деревьев. Все пострадавшие доставлены в больницу. Поисково-спасательные работы продолжаются.   

В Непале около 25 человек стали жертвами мощного шторма -4

Подобные погодные условия не редкость для Непала, но, как отмечают эксперты, этот шторм стал одним из самых сильных.   

В Непале около 25 человек стали жертвами мощного шторма -7

В Непале около 25 человек стали жертвами мощного шторма -9

 

# Наводнение # Фотофакт

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