Пассажир на 2 минуты опоздал на самолёт, разбившийся в Эфиопии, и это спасло ему жизнь

Мужчина опоздал на самолет, который разбился в Эфиопии, и спас свою жизнь.

Об этом Антониос Мавропулос из Греции сообщил на своей странице в Facebook. Он собирался лететь на ежегодное заседание в рамках Программы ООН по защите окружающей среды.

По словам мужчины, он не успел на свой рейс, потому что не смог вовремя сдать багаж. На рейс Аддис-Абеба – Найроби пассажир опоздал всего на две минуты. Он отметил, что смотрел на последних входящих пассажиров и просил, чтобы ему тоже разрешили сесть на самолет.