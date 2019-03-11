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Пассажир на 2 минуты опоздал на самолёт, разбившийся в Эфиопии, и это спасло ему жизнь

11 марта 2019 08:22
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Мужчина опоздал на самолет, который разбился в Эфиопии, и спас свою жизнь.  

Об этом Антониос Мавропулос из Греции сообщил на своей странице в Facebook. Он собирался лететь на ежегодное заседание в рамках Программы ООН по защите окружающей среды.  

По словам мужчины, он не успел на свой рейс, потому что не смог вовремя сдать багаж. На рейс Аддис-Абеба – Найроби пассажир опоздал всего на две минуты. Он отметил, что смотрел на последних входящих пассажиров и просил, чтобы ему тоже разрешили сесть на самолет.  

Пассажир на 2 минуты опоздал на самолёт, разбившийся в Эфиопии, и это спасло ему жизнь-1

Фото: facebook.com/antonis.mavropoulos

Сотрудники аэропорта принесли свои извинения перед пассажиром и отвели его в зал ожидания. Спустя время мужчину попросили пройти в полицейский участок. Пассажир начал протестовать, однако полиция сказала, что он единственный человек, который не успел на рейс, пропавший с радаров. «Именно поэтому они не могут отпустить меня, пока не узнают, кто я».  

«Я чувствовал, что земля уходит из-под моих ног». Мужчина отметил, что очень надеялся, что это технические неполадки и борт скоро выйдет на связь. Пассажир ждал любой информации, искал в интернете сведения о рейсе. Спустя время друг сообщил, что самолет действительно упал.  

Пассажир на 2 минуты опоздал на самолёт, разбившийся в Эфиопии, и это спасло ему жизнь-4

Фото: facebook.com/antonis.mavropoulos  

«Этот текст я написал, чтобы справиться с моим шоком. Я хочу сказать всем, что невидимые и нити судьбы, стечения обстоятельств сплетаются в паутину нашей жизни».  

Boeing 737 разбился десятого марта вскоре после вылета из Аддис-Абебы. На борту было более ста человек – все они погибли. В крушении погибли граждане 33 стран, в том числе и россияне.  

В Эфиопии разбился пассажирский самолёт: что известно (читать далее).   

# Авиакатастрофа # Антониос Мавропулос

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