Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против повышения пенсионного возраста. Участие приняли работники сфер транспорта, здравоохранения, ведущих промышленных групп. Аналогичные демонстрации также прошли в 165 городах Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Манифестанты требовали отмены реформы о повышении пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году. Демонстранты также выступили за увеличение зарплат и улучшения условий труда. Протестующие считают, что пенсионная реформа является попыткой решить экономические проблемы в стране за счет трудящихся. Депутаты Национального собрания Франции отреагировали на недовольство людей. На фоне протестного марша они в ускоренном порядке проголосовали за отмену изменений законодательства.