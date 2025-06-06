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Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против повышения пенсионного возраста

06 июня 2025 07:57
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Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против повышения пенсионного возраста. Участие приняли работники сфер транспорта, здравоохранения, ведущих промышленных групп. Аналогичные демонстрации также прошли в 165 городах Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведущие французские профсоюзные центры провели в Париже марш против повышения пенсионного возраста-2

Манифестанты требовали отмены реформы о повышении пенсионного возраста до 64 лет к 2030 году. Демонстранты также выступили за увеличение зарплат и улучшения условий труда. Протестующие считают, что пенсионная реформа является попыткой решить экономические проблемы в стране за счет трудящихся. Депутаты Национального собрания Франции отреагировали на недовольство людей. На фоне протестного марша они в ускоренном порядке проголосовали за отмену изменений законодательства. 

# франция # Протесты # Пенсионеры

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