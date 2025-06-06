Сборная Испании обыграла Францию в ½ финала Лиги наций

Испанская сборная вышла в финал Лиги наций УЕФА, победив Францию в Штутгарте со счетом 5:4. Об этом пишет РИА Новости.

Дважды забил Ламин Ямаль, в том числе один раз с пенальти. Также голы забили Нико Уильямс, Микель Мерино и Педри. В ответ французы забили голы Килиана Мбаппе, Райана Черки и Рэндала Коло Муани, а испанский защитник Даниэль Вивиан по ошибке забил собственный гол.

Этот матч стал поистине историческим: впервые Испания в официальном матче забила больше двух голов в ворота Франции, что стало рекордом с 1949 года. Франция впервые с 1969 года пропустила пять мячей.

В финале Испания сразится с Португалией 8 июня в Мюнхене, а Франция в тот же день поборется за бронзу с Германией в Штутгарте.