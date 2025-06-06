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Премьер-министр Венгрии заявил, что страны ЕС обсуждают возможность превентивного удара по России

06 июня 2025 07:51
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Страны Европейского союза обсуждают возможность превентивного удара по России, чтобы предотвратить потенциальное нападение с ее стороны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Премьер-министр Венгрии заявил, что страны ЕС обсуждают возможность превентивного удара по России-2

Виктор Орбан уточнил, что под таким ударом европейские лидеры подразумевают продолжение войны в Украине. По его словам, нынешнее руководство ЕС считает, что главную цель союза – обеспечение благополучия своих стран – возможно реализовать только через борьбу с Россией. Орбан назвал такие планы ложными и подчеркнул, что Европу можно защитить, не продолжая украинский конфликт. Напомним, ранее политик обвинял Брюссель в намерении втянуть Европу в военный конфликт между Москвой и Киевом. После чего совет ЕС неоднократно проводил слушания по вопросу лишения Венгрии права голоса в объединении. 

# Международная политика # Виктор Орбан # Европейский союз

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