Вашингтон намерен на треть сократить число истребителей, предоставляемых НАТО в Европе

Отношения между США и ЕС трещат по швам как никогда громко. Американское военное присутствие в Европе может заметно сократиться. По данным газеты The New York Times, Вашингтон намерен на треть уменьшить количество истребителей, которые предоставляются для нужд НАТО на континенте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о выводе десятков боевых машин, а также самолетов морской разведки и заправщиков. Кроме того, планируется передислоцировать атомную подводную лодку и авианосец вместе с его ударной группой. В Пентагоне эти сведения пока не комментируют. Однако данное решение, если оно будет реализовано, станет самым серьезным изменением в трансатлантических военных отношениях за последние годы.

Сокращение происходит на фоне недовольства Дональда Трампа действиями союзников. Американский лидер не раз заявлял, что хочет пересмотреть участие США в НАТО. Одной из причин стало то, что Альянс не поддержал Вашингтон в военной операции против Ирана.