Открытие чемпионата мира по футболу в Мехико прошло на фоне массовых акций протеста

Чемпионат мира по футболу, который впервые проходит сразу на территории трех стран – США, Мексики и Канады стартовал накануне в Мехико. Однако первый матч мундиаля между сборными Мексики и ЮАР прошел на фоне массовых акций протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За несколько часов до игры на улицы столицы вышли сотни тысяч людей. Местные жители возмущены тем, что власти тратят миллиарды долларов на украшение городов для туристов, игнорируя внутренние проблемы.

Акции протеста организовали родственники жертв наркокартелей и недовольные учителя, которые требовали повышения зарплат и пересмотра пенсионной реформы. Некоторые группы блокировали проезды к стадиону «Ацтека» под лозунгом «Нет решения – нет футбола». Охрану спортивной арены и прилегающих районов взяли под контроль полицейские спецподразделения и армейские подразделения. Поводом послужила угроза терактов и найденные у протестующих десятки взрывных устройств.