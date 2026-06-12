В Индонезии рост цен на масло бьет по домохозяйствам и малому бизнесу

В Индонезии резко увеличился спрос на пальмовое масло. На рынках Джакарты напряженная атмосфера. Цены продолжают расти, а жители вынуждены менять привычки питания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – сокращение предложения на фоне подготовки страны к запуску программы биодизеля. С начала июля половина топлива в стране будет производиться с добавлением компонента из пальмового масла. Это усиливает давление на внутренний рынок и делает привычный продукт все менее доступным. Малый бизнес – уличные кафе и закусочные, также под ударом: себестоимость блюд растет, а повышать цены для клиентов продавцы не могут.

Я надеюсь, что цены вернутся к прежним. Только бы их больше не поднимали. Жить становится все труднее, зарабатывать все сложнее. Сейчас я просто вынуждена экономить и использовать меньше масла для жарки.

Дорожает все. Наши расходы растут каждый день, мы едва сводим концы с концами.

Правительство объясняет: переход на биодизель должен снизить зависимость от импорта топлива и укрепить экономическую устойчивость на фоне глобальной нестабильности. Но для миллионов семей пальмовое масло – основа ежедневного рациона, и рост цен уже вынуждает их менять меню. Эксперты предупреждают: если дефицит сохранится, давление на рынок будет только расти.