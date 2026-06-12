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МИД Ирана сообщил, что работа над мирным договором с США почти завершена

12 июня 2026 09:24
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Терегеран подтвердил, что работа над мирным договором с Вашингтоном почти завершена. В Министерстве иностранных дел Ирана заявили, что стороны согласовали ключевые пункты соглашения. Представитель ведомства отметил, что главная проблема заключается в непоследовательной позиции Вашингтона, которая не раз вносила сбои в переговорный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп накануне заявил, что подписание мирного соглашения с Ираном может состояться уже в ближайшие выходные. Американский лидер пообещал открыть Ормузский пролив сразу после этого. Он выразил уверенность, что Тегеран якобы никогда не получит ядерное оружие, сократит ракетную программу и прекратит поддержку союзников по региону.

МИД Ирана сообщил, что работа над мирным договором с США почти завершена-2

На этом фоне Трамп отменил запланированные удары по иранской территории. Днем ранее он угрожал захватить остров Харк и взять под контроль нефтяные и газовые рынки Ирана. Эскалация началась после того, как в Ормузском проливе упал американский вертолет Apache. Вашингтон бездоказательно обвинил в произошедшем Тегеран и нанес удары по Ирану. Исламская республика дала симметричный ответ по американским базам на Ближнем Востоке. В последствии переговорщики из Катара помогли сторонам снизить напряженность.


 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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