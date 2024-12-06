Варшава выпросила у Вашингтона 4 млрд долларов на модернизацию армии

Польша в своем желании как можно больше вооружиться не жалеет никаких средств. Причем не только своих, но и союзников по НАТО. Так, Варшава выпросила у Вашингтона четыре миллиарда долларов, которые намерена направить на модернизацию армии. Об этом сообщили в польском министерстве обороны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В общей сложности США уже предоставили Польше более 11 миллиардов долларов для финансирования программ вооружения, в том числе на системы ПВО и боевые вертолеты. Добавим, что их получили подразделения, находящиеся у границ с Беларусью. В 2025 году на военные расходы Польша потратит более 40 миллиардов евро. В Вашингтоне очередной транш назвали фактором укрепления безопасности Польши и НАТО. Тем самым сделав Варшаву проплаченным союзником США. В свою очередь польский президент Анджей Дуда, желая угодить военным спонсорам, ранее предложил перебазировать на свою территорию все американские базы из стран, где граждане и власти недовольны их расположением. Стоит отметить, что сейчас в Польше уже находится 10 тысяч американских военных.