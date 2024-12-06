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Предупреждение о цунами объявили на побережье в Калифорнии

06 декабря 2024 08:18
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Национальная администрация США по океану и атмосфере (NOAA) распространила предупреждение об опасности цунами на побережье штата Калифорния после произошедшего там землетрясения магнитудой 7. Об этом пишет ТАСС.

Предупреждение охватывает северную часть штата, включая Сан-Франциско, и частично побережье штата Орегон. Очаг землетрясения располагался в 63 км к западу от города Петролия и залегал на глубине 0,6 км. 

Информация о жертвах и разрушениях пока отсутствует. Калифорнийский губернатор Гэвин Ньюсом проводит совещание с представителями экстренных служб, чтобы обеспечить безопасность жителей.

# США # Новости США

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