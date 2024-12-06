В Украине распространяются разговоры о том, что Запад готовит для лидера страны Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне на случай, если будет прекращение огня, то Киев сможет провести перенесенные выборы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на испанскую газету El Mundo.

Запад готовит «золотое изгнание» в Лондоне для Владимира Зеленского, – говорится в публикации.

В июне президент РФ Владимир Путин предложил мирное разрешение конфликта при условии, что войска Украины будут выведены из России, а Киев не вступит в НАТО. После нападения ВСУ на Курскую область Путин заявил, что переговорный процесс с Украиной невозможен.

Президентские выборы в Украине, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены из-за военного положения. Владимир Зеленский отметил, что выборы теперь «не ко времени». Выборы в Верховную раду также отложены на неопределенный срок.