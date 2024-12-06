Mocha Mousse. Назван главный цвет 2025 года

Этот цвет ассоциируется с уютом и комфортом, напоминая шоколад и кофе.

Институт цвета Pantone выбрал Mocha Mousse (Pantone 17-1230), нежный коричневый оттенок, в качестве главного цвета 2025 года. Об этом пишет РИА Новости.

По мнению исполнительного директора Pantone Литрис Айсман, на выбор оттенка повлияли политические потрясения в мире, которые порождают потребность в гармонии. В 2024 году лучшим цветом года стал цвет персика 13-1023 Peach Fuzz от Pantone.