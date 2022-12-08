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Экоактивисты перекрыли взлётно-посадочную полосу в аэропорту в Мюнхене

08 декабря 2022 14:09
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Экоактивисты в Мадриде залили краской торговый центр, требуя таким образом принять меры против изменения климата, а также положить конец мясной промышленности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экоактивисты перекрыли взлётно-посадочную полосу в аэропорту в Мюнхене-1

Люди предлагают прекратить ее субсидирование и передать эти деньги в социальную сферу.

Экоактивисты перекрыли взлётно-посадочную полосу в аэропорту в Мюнхене-4

Тем временем в Германии действия экоактвистов привели к перебоям в работе аэропорта после того, как они заблокировали взлетно-посадочную полосу в Мюнхене.

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# Акции протеста # Фотофакт

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