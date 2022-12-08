Экоактивисты перекрыли взлётно-посадочную полосу в аэропорту в Мюнхене

Экоактивисты в Мадриде залили краской торговый центр, требуя таким образом принять меры против изменения климата, а также положить конец мясной промышленности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди предлагают прекратить ее субсидирование и передать эти деньги в социальную сферу.