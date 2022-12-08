Экоактивисты перекрыли взлётно-посадочную полосу в аэропорту в Мюнхене

Экоактивисты в Мадриде залили краской торговый центр, требуя таким образом принять меры против изменения климата, а также положить конец мясной промышленности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Экоактивисты в Мадриде залили краской торговый центр, требуя таким образом принять меры против изменения климата, а также положить конец мясной промышленности в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди предлагают прекратить ее субсидирование и передать эти деньги в социальную сферу.
Тем временем в Германии действия экоактвистов привели к перебоям в работе аэропорта после того, как они заблокировали взлетно-посадочную полосу в Мюнхене.
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