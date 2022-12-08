В Британии массово закрываются бары

Новости Великобритании. Энергокризис омрачает жизнь британцев: теперь встретить праздники в баре вряд ли получится, ведь в королевстве массово закрывают пабы. По мнению экспертов, к марту может закрыться каждый пятый бар, если правительство не увеличит поддержку сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сами предприниматели уже не справляются. Их прибыль значительно сократилась. Клиентов стало гораздо меньше: позволить себе ужин вне дома теперь могут не все. Годовая инфляция в Великобритании осенью ускорилась до рекордного уровня. Основной движущей силой всеобъемлющего подорожания по-прежнему является рост цен на энергоносители.
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