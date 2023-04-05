Помог экскаватор. В Китае слона вызволили из грязевой ловушки

Нелегкая это работа – из болота тянуть не бегемота. Этот малыш поувесистее будет. В грязевую ловушку в китайской провинции Юньнань попал азиатский слон. Причем это взрослая особь весом около 2,5 тонны.
Нелегкая это работа – из болота тянуть не бегемота. Этот малыш поувесистее будет. В грязевую ловушку в китайской провинции Юньнань попал азиатский слон. Причем это взрослая особь весом около 2,5 тонны.
Цзэн Вейи, сотрудник центра обслуживания лесного хозяйства Мэнман:
Слон хотел спасти попавшего в яму слона и старался изо всех сил, но не смог. Тогда мы послали за экскаватором для спасательных работ.
В Зимбабве популяции диких животных сократились. Вот как государство решает эту проблему – подробности здесь.
Экскаватор прорыл проход, и погрязшему слону наконец удалось выбраться наружу. Животное вернулось в заповедник целым и невредимым и воссоединилось со своим стадом. Дикие азиатские слоны, флагманский вид тропических лесов Китая, находится под первоклассной государственной защитой.