Захарова назвала маразмом новые экзаменационные правила для украинцев в Польше

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала изменения в правилах выбора языка для сдачи на экзамене украинскими школьниками, пишет ТАСС.

Дипломат указал на случай, произошедший в Польше, когда доцентом Института славистики Польской академии наук Павлом Левчуком было озвучено, сколько в 2022 году учеников 8-го класса из Украины выбрали для сдачи экзамена на знание второго иностранного языка русский – 75%. При этом, уточняет Захарова, украинский язык также можно было выбрать. «Получается, что, если людям дать право выбора, они выбирают русский язык», – подчеркнула она.

После изменения властями Польши правил сдавать русский язык имеют возможность лишь украинцы, изучавшие его в качестве второго иностранного в польских учебных заведениях. «Это маразм. По ним дурдом, конечно, по всем плачет», – добавила Захарова.

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