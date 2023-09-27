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В жилых домах Швеции прогремело два взрыва – три человека получили ранения

27 сентября 2023 20:58
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Новости Швеции. Два мощных взрыва прогремели в жилых домах Швеции. Один из них – в пригороде столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жилых домах Швеции прогремело два взрыва – три человека получили ранения-1

Три человека получили ранения. Полиция изучает обстоятельства случившегося. Правоохранители предполагают, что к взрывам причастны банды наркоторговцев. Страна уже несколько лет переживает всплеск насилия из-за соперничества преступных группировок.

# Взрыв # Новости Швеции # Фотофакт

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