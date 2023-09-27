В жилых домах Швеции прогремело два взрыва – три человека получили ранения

Новости Швеции. Два мощных взрыва прогремели в жилых домах Швеции. Один из них – в пригороде столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швеции. Два мощных взрыва прогремели в жилых домах Швеции. Один из них – в пригороде столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три человека получили ранения. Полиция изучает обстоятельства случившегося. Правоохранители предполагают, что к взрывам причастны банды наркоторговцев. Страна уже несколько лет переживает всплеск насилия из-за соперничества преступных группировок.