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На границе США и Мексики образовалась пробка – застряли 8 тысяч трейлеров

27 сентября 2023 20:56
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Гигантская пробка образовалась на границе США и Мексики. В регионе нарастает миграционный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа пропускных пунктов приостановлена.

На границе США и Мексики образовалась пробка – застряли 8 тысяч трейлеров-1

В результате наплыва мигрантов у въезда в Техас застряли около 8 000 трейлеров. В сумме они перевозят товары стоимостью миллиард долларов.

Администрация Байдена не в силах справиться с миграционным кризисом. Впрочем, сегодня это проблема не только Штатов. В Германии также с помощью полиции пытаются решить вопрос с притоком нелегалов. В стране проходят масштабные рейды.

# Граница # Фотофакт

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