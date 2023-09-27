На границе США и Мексики образовалась пробка – застряли 8 тысяч трейлеров

Гигантская пробка образовалась на границе США и Мексики. В регионе нарастает миграционный кризис, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Работа пропускных пунктов приостановлена.

В результате наплыва мигрантов у въезда в Техас застряли около 8 000 трейлеров. В сумме они перевозят товары стоимостью миллиард долларов.

Администрация Байдена не в силах справиться с миграционным кризисом. Впрочем, сегодня это проблема не только Штатов. В Германии также с помощью полиции пытаются решить вопрос с притоком нелегалов. В стране проходят масштабные рейды.