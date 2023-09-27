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В Британии отменили около 200 рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров

27 сентября 2023 20:57
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Новости Великобритании. Британия столкнулась с острой нехваткой авиадиспетчеров. Лондонский аэропорт, один из крупнейших в Королевстве, уже отменил около 200 рейсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии отменили около 200 рейсов из-за нехватки авиадиспетчеров-1

От этого пострадали сотни тысяч пассажиров, сами авиакомпании несут огромные убытки. В ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Подготовка авиадиспетчеров сейчас ведется ускоренными темпами, однако обучение требует много времени из-за сложности воздушного движения.

# Авиасообщение # Новости Великобритании # Фотофакт

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