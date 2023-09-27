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Французские студенты разбили палатки возле Национального собрания в знак протеста на нехватку жилья

27 сентября 2023 20:55
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Французские студенты разбили палатки возле Национального собрания. Так молодые люди заявляют о нехватке жилья в стране и общем неблагополучии жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французские студенты разбили палатки возле Национального собрания в знак протеста на нехватку жилья-1

Квартирный вопрос разгорелся в пятой республике относительно недавно. А вызван он притоком мигрантов. Они заняли дешевые муниципальные и частные квартиры. Из-за чего местные вынуждены снимать жилье по другим ценам.

Напомним, ранее такой же палаточный городок появился в Италии. Его также построили студенты, недовольные политикой государства в отношении недвижимости.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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