Французские студенты разбили палатки возле Национального собрания в знак протеста на нехватку жилья

Французские студенты разбили палатки возле Национального собрания. Так молодые люди заявляют о нехватке жилья в стране и общем неблагополучии жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Квартирный вопрос разгорелся в пятой республике относительно недавно. А вызван он притоком мигрантов. Они заняли дешевые муниципальные и частные квартиры. Из-за чего местные вынуждены снимать жилье по другим ценам.

Напомним, ранее такой же палаточный городок появился в Италии. Его также построили студенты, недовольные политикой государства в отношении недвижимости.