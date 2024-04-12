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В затопленном Оренбурге проходит массовая эвакуация

12 апреля 2024 17:34
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Новости России. Из затопленного Оренбурга массово эвакуируют жителей. Уровень воды в Урале стремительно поднимается. Река уже поглотила частные постройки нескольких населенных пунктов, а теперь вплотную подобралась к многоэтажкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В затопленном Оренбурге проходит массовая эвакуация-1

Поселок Дубовый Плес полностью ушел под воду. Видны только крыши домов. Предупредить катастрофу пытаются спасатели. Они на лодках вывозят людей и животных. Вернуться сюда местные смогут не скоро. Наполовину затоплены оказались коттеджи и в Солнечном в Оренбурге. В плену стихии и центр города, вода продолжает прибывать. Об опасности жителей предупреждает сирена.

В затопленном Оренбурге проходит массовая эвакуация-4

Многие из тех, кто в одночасье лишился крыши над головой, отправятся к родственникам. Других разместят в пунктах временного пребывания.

# Наводнение # Новости России

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