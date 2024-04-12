В затопленном Оренбурге проходит массовая эвакуация

Новости России. Из затопленного Оренбурга массово эвакуируют жителей. Уровень воды в Урале стремительно поднимается. Река уже поглотила частные постройки нескольких населенных пунктов, а теперь вплотную подобралась к многоэтажкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поселок Дубовый Плес полностью ушел под воду. Видны только крыши домов. Предупредить катастрофу пытаются спасатели. Они на лодках вывозят людей и животных. Вернуться сюда местные смогут не скоро. Наполовину затоплены оказались коттеджи и в Солнечном в Оренбурге. В плену стихии и центр города, вода продолжает прибывать. Об опасности жителей предупреждает сирена.