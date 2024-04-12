Позиция Киева спровоцировала бурное обсуждение в западных СМИ. В центре внимания скандальный закон об ужесточении мобилизации. Широкий общественный резонанс вызвало исключение из проекта положения об увольнении военных, отслуживших три года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ раскритиковали не только сами украинцы, но и представители так называемых дружественных стран. Правда, там выражения старались выбирать. Так, британское издание «Гардиан» попыталось оправдать принятое решение нехваткой людей на поле боя. «Украине нужны свежие рекруты, чтобы удерживать истонченные линии фронта», – написали журналисты. В Штатах с ними согласились, но предупредили о возможных политических последствиях, а именно внутреннем расколе страны. Politico отмечает трудное положение солдат ВСУ, а испанская El País обращает внимание на то, что среди украинских беженцев в ЕС резко возросла доля взрослых мужчин. Что неудивительно. Украинские солдаты шокированы решением властей.

Я не могу понять, кто написал этот закон – предатели, коллаборационисты, кто эти люди? Эти люди никогда не воевали и не имеют никакого отношения к армии. Я не думаю, что из теплых и сухих правительственных учреждений в Киеве они видят лучше, чем наши ребята в окопах.