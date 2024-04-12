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Эстонские власти планируют признать РПЦ террористической организацией

12 апреля 2024 14:19
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Глава МВД Эстонии предложил парламенту страны признать Русскую православную церковь террористической организацией, а следовательно, на законодательном уровне внедрить религиозную дискриминацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эстонские власти планируют признать РПЦ террористической организацией-1

Эстонский министр заявил, что РПЦ подчиняется президенту России, который якобы руководит террористической деятельностью в мире. Более того, он назвал православные храмы угрозой для безопасности страны. Незамедлительно поступил ответ от российской стороны на такое одиозное высказывание.

Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила подобные заявления, а также усомнилась в здравомыслии эстонского министра. Она отметила, что планы властей разорвать связь прихожан с церковью настроены на разжигание ненависти в обществе, ведь теперь правительство планирует полностью уничтожить русское меньшинство, угнетая собственных граждан.

# Международная политика # Мария Захарова # Новости Эстонии

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