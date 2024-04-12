Дмитрий Песков заявил о возможности переговоров с Киевом в формате диалога

Президент Российской Федерации подтвердил готовность возобновить переговоры с украинской стороной, но в формате диалога, пишет ТАСС.

Об этом сообщил, пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков. Как он отметил, в переговорном процессе необходимо на что-то опираться. Такой основой для начала диалога может послужить стамбульский договор, подготовка которого велась в 2022 году. При этом Песков отметил, что необходимо также брать в расчет, что за два года в Конституции РФ произошел ряд изменений и необходимо будет отталкиваться от новых реалий.