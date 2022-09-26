Пять человек стали жертвами тайфуна «Нору» в Филиппинах

Пять человек погибли во время тайфуна «Нору», который обрушился на Филиппины. Затопленными оказались практически все северные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пять человек погибли во время тайфуна «Нору», который обрушился на Филиппины. Затопленными оказались практически все северные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек, еще столько же нуждаются в срочной помощи. В населенные пункты, которые оказались отрезаны от внешнего мира, продукты, воду и предметы первой необходимости вынуждены доставлять на вертолетах.
От непогоды страдает и Канада. Там на восточную часть страны обрушился шторм «Фиона». Ураганный ветер, скорость которого порой достигала 140 километров в час, повалил сотни деревьев и опор линии электропередачи. Без электричества остались почти полмиллиона человек. Нет сотовой связи, несколько дорог оказались перекрыты. В пострадавших районах власти объявили чрезвычайное положение и призвали местных жителей готовиться к эвакуации.