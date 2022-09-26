Пять человек стали жертвами тайфуна «Нору» в Филиппинах

Пять человек погибли во время тайфуна «Нору», который обрушился на Филиппины. Затопленными оказались практически все северные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек, еще столько же нуждаются в срочной помощи. В населенные пункты, которые оказались отрезаны от внешнего мира, продукты, воду и предметы первой необходимости вынуждены доставлять на вертолетах.