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Пять человек стали жертвами тайфуна «Нору» в Филиппинах

26 сентября 2022 09:40
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Пять человек погибли во время тайфуна «Нору», который обрушился на Филиппины. Затопленными оказались практически все северные районы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек стали жертвами тайфуна «Нору» в Филиппинах-1

Из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек, еще столько же нуждаются в срочной помощи. В населенные пункты, которые оказались отрезаны от внешнего мира, продукты, воду и предметы первой необходимости вынуждены доставлять на вертолетах.

Пять человек стали жертвами тайфуна «Нору» в Филиппинах-4

От непогоды страдает и Канада. Там на восточную часть страны обрушился шторм «Фиона». Ураганный ветер, скорость которого порой достигала 140 километров в час, повалил сотни деревьев и опор линии электропередачи. Без электричества остались почти полмиллиона человек. Нет сотовой связи, несколько дорог оказались перекрыты. В пострадавших районах власти объявили чрезвычайное положение и призвали местных жителей готовиться к эвакуации.

# тайфун # Фотофакт

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