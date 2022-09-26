Кто убил 13 человек в школе Ижевска? Установлена личность стрелка

Новости России. Следственный комитет России установил личность мужчины, напавшего на школу в Ижевске. Это ее выпускник Артем Казанцев 1988 года рождения, уроженец города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации следователей, в настоящее время проводится обыск по месту жительства нападавшего, изучается его личность, взгляды и окружение. Проверяется его приверженность неофашистским взглядам и нацистской идеологии.

Стрельба в ижевской школе произошла утром 26 сентября. Мужчина зашел в здание и открыл огонь, затем покончил с собой. В результате погибли 13 человек, среди них 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет и 6 взрослых. Предварительно известно, что при себе у нападавшего было два травматических пистолета, переделанных под стрельбу боевыми патронами.