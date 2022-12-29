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В Южной Корее загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на машины, застрявшие в пробке

29 декабря 2022 10:19
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Новости Южной Кореи. Пять человек погибли, более 30 пострадали в крупном ДТП в южнокорейском Квачхоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Южной Корее загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на машины, застрявшие в пробке-1

На скоростной трассе столкнулись автобус и бензовоз. Сразу после этого вспыхнул сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на машины, застрявшие на шоссе. Несколько десятков авто выгорело полностью.

В Южной Корее загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на машины, застрявшие в пробке-4

С гигантским пламенем боролись более 140 пожарных. Причины ЧП пока неизвестны.

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# Взрыв # Новости Южной Кореи # Фотофакт

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