В Южной Корее загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на машины, застрявшие в пробке

Новости Южной Кореи. Пять человек погибли, более 30 пострадали в крупном ДТП в южнокорейском Квачхоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скоростной трассе столкнулись автобус и бензовоз. Сразу после этого вспыхнул сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на машины, застрявшие на шоссе. Несколько десятков авто выгорело полностью.