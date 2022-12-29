В Южной Корее загорелся бензовоз. Пламя перекинулось на машины, застрявшие в пробке

Новости Южной Кореи. Пять человек погибли, более 30 пострадали в крупном ДТП в южнокорейском Квачхоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южной Кореи. Пять человек погибли, более 30 пострадали в крупном ДТП в южнокорейском Квачхоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На скоростной трассе столкнулись автобус и бензовоз. Сразу после этого вспыхнул сильный пожар. Пламя быстро перекинулось на машины, застрявшие на шоссе. Несколько десятков авто выгорело полностью.
С гигантским пламенем боролись более 140 пожарных. Причины ЧП пока неизвестны.
Подписывайтесь на нас в Telegram!