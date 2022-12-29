Новости США. В США аномальные холода заморозили добычу газа. Как сообщило агентство «Блумберг», она опустилась до 2,5 миллиарда кубометров в сутки, что на 10 % ниже среднего уровня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной стали заледеневшие скважины и трубопроводы. Из-за этого резко сократились поставки голубого топлива американским потребителям. Только за сутки объемы упали на 100 миллионов кубометров. Снизился и экспорт газа, его получатели в Европе и Азии, по самым приблизительным расчетам, могут недосчитаться двух-трех танкеров. Из-за морозов вынуждены были приостановить работу и несколько нефтеперерабатывающих заводов.