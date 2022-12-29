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В США аномальные холода заморозили добычу газа

29 декабря 2022 10:14
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Новости США. В США аномальные холода заморозили добычу газа. Как сообщило агентство «Блумберг», она опустилась до 2,5 миллиарда кубометров в сутки, что на 10 % ниже среднего уровня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США аномальные холода заморозили добычу газа-1

Причиной стали заледеневшие скважины и трубопроводы. Из-за этого резко сократились поставки голубого топлива американским потребителям. Только за сутки объемы упали на 100 миллионов кубометров. Снизился и экспорт газа, его получатели в Европе и Азии, по самым приблизительным расчетам, могут недосчитаться двух-трех танкеров. Из-за морозов вынуждены были приостановить работу и несколько нефтеперерабатывающих заводов.

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# Природные катаклизмы # Новости США # Фотофакт

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