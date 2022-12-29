Массовые беспорядки в Боливии. Полицию забросали камнями и петардами

Новости Боливии. Массовые беспорядки начались в Боливии после ареста оппозиционного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Боливии. Массовые беспорядки начались в Боливии после ареста оппозиционного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Ла-Пасе тысячи возмущенных людей вышли на улицы. Свой гнев они выплеснули на полицейских, которые пытались навести порядок и не допустить погромов. Демонстранты забросали их камнями и петардами. Другая группа протестующих пыталась захватить международный аэропорт.
Боливийская полиция задержала лидера оппозиции Луиса Камачо по обвинению в терроризме. Он безуспешно пытался баллотироваться на пост президента в 2020 году и был организатором массовых протестов против переноса переписи населения.
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