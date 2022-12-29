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Массовые беспорядки в Боливии. Полицию забросали камнями и петардами

29 декабря 2022 08:28
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Новости Боливии. Массовые беспорядки начались в Боливии после ареста оппозиционного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Массовые беспорядки в Боливии. Полицию забросали камнями и петардами-1

В городе Ла-Пасе тысячи возмущенных людей вышли на улицы. Свой гнев они выплеснули на полицейских, которые пытались навести порядок и не допустить погромов. Демонстранты забросали их камнями и петардами. Другая группа протестующих пыталась захватить международный аэропорт.

Массовые беспорядки в Боливии. Полицию забросали камнями и петардами-4

Боливийская полиция задержала лидера оппозиции Луиса Камачо по обвинению в терроризме. Он безуспешно пытался баллотироваться на пост президента в 2020 году и был организатором массовых протестов против переноса переписи населения.

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# Акции протеста # Луис Камачо # Новости Боливии # Фотофакт

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