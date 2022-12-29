Массовые беспорядки в Боливии. Полицию забросали камнями и петардами

Новости Боливии. Массовые беспорядки начались в Боливии после ареста оппозиционного лидера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Ла-Пасе тысячи возмущенных людей вышли на улицы. Свой гнев они выплеснули на полицейских, которые пытались навести порядок и не допустить погромов. Демонстранты забросали их камнями и петардами. Другая группа протестующих пыталась захватить международный аэропорт.