Венгрия увеличивает расходы на оборону. Платить заставят и бизнес

Новости Венгрии. Венгрия увеличивает расходы на оборону. Военный бюджет в будущем году достигнут 2 % ВВП, причем на год раньше запланированного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько точно денег поступит на оснащение армии, не сообщается. Известно, что пятая часть этих средств будет направлена на модернизацию Вооруженных сил. Остальные – на закупку техники и оружия. Оплатить часть расходов заставят и бизнес. Для этого создан Фонд национальной обороны, куда крупные компании обязаны направлять налог на сверхприбыль. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что только сильная армия может гарантировать безопасность и что правительство серьезно займется усилением Вооруженных сил в ближайшее десятилетие.