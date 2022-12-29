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Венгрия увеличивает расходы на оборону. Платить заставят и бизнес

29 декабря 2022 10:03
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Новости Венгрии. Венгрия увеличивает расходы на оборону. Военный бюджет в будущем году достигнут 2 % ВВП, причем на год раньше запланированного, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Венгрия увеличивает расходы на оборону. Платить заставят и бизнес-1

Сколько точно денег поступит на оснащение армии, не сообщается. Известно, что пятая часть этих средств будет направлена на модернизацию Вооруженных сил. Остальные – на закупку техники и оружия. Оплатить часть расходов заставят и бизнес. Для этого создан Фонд национальной обороны, куда крупные компании обязаны направлять налог на сверхприбыль. Ранее премьер Виктор Орбан заявил, что только сильная армия может гарантировать безопасность и что правительство серьезно займется усилением Вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

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# Вооруженные силы # Виктор Орбан # Новости Венгрии # Фотофакт

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