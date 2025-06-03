Баррак: у Трампа заканчивается терпение по украинскому конфликту

По мнению посла США в Анкаре Тома Баррака, Турция может организовать четырехстороннюю встречу между руководителями США, России, Украины и Турции для разрешения конфликта, однако у президента США Дональда Трампа иссякает терпение по поводу сроков начала переговоров. Об этом пишет ТАСС.

«У президента Трампа закончилось терпение. В целом, нельзя сказать, что он очень терпелив», – сказал он.

Дипломат подчеркивает, что встреча должна быть содержательной и включать гарантии обеспечения безопасности. Важную роль в диалоге, по его словам, может сыграть Турция, обладающая опытом взаимодействия с Россией и Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил о намерении организовать встречу, на которую пригласит Владимира Путина и Владимира Зеленского, а также и Дональда Трампа.