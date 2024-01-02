В Южной Корее напали на лидера оппозиционной партии

Во время встречи с журналистами в Пусане к политику подошел мужчина с просьбой дать автограф и внезапно ударил его ножом. Нападавший попытался скрыться, но был быстро остановлен многочисленными свидетелями и сотрудниками службы безопасности. Как сообщили в полиции, он отказывается сообщать о своих мотивах. Ли Чжэ Мен был экстренно доставлен в больницу. Президент Южной Кореи распорядился провести тщательное расследование происшествия.