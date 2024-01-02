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В Южной Корее напали на лидера оппозиционной партии

02 января 2024 07:37
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В Южной Корее совершено покушение на лидера оппозиционной Демократической партии Ли Чжэ Мена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее напали на лидера оппозиционной партии-1

Во время встречи с журналистами в Пусане к политику подошел мужчина с просьбой дать автограф и внезапно ударил его ножом. Нападавший попытался скрыться, но был быстро остановлен многочисленными свидетелями и сотрудниками службы безопасности. Как сообщили в полиции, он отказывается сообщать о своих мотивах. Ли Чжэ Мен был экстренно доставлен в больницу. Президент Южной Кореи распорядился провести тщательное расследование происшествия.

# Нападение # Новости Южной Кореи

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