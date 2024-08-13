В Южной Корее ищут клопов у прибывших из Парижа болельщиков и спортсменов

Скандалы на Олимпиаде не заканчиваются, даже после ее закрытия. Преступность, состязания в грязных водах Сены и антисанитария стали не единственными проблемами организаторов. В Южной Корее теперь ищут клопов у прибывших с парижской Олимпиады болельщиков и спортсменов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти обеспокоены вероятностью проникновения жуков из французской столицы. Ради подобных обысков также привлекли единственную в стране собаку, обученную распознавать запах клопов. Как сообщают сотрудники аэропорта, подобные проверки будут проходить до середины сентября, пока в Париже не завершится Паралимпиада.

В начале осени прошлого года горожане стали жаловаться на распространение постельных клопов. Власти в свою очередь решили не брать на себя ответственность за антисанитарию, а обвинить туристов в наплыве паразитов.