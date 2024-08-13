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Трамп заявил, что намерен вновь «поладить» с Путиным

13 августа 2024 07:39
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Экс-лидер США Дональд Трамп сообщил Илону Маску, что в случае повторного избрания он рассчитывает на возобновление хороших взаимоотношений с главой РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Он назвал Путина и Си Цзиньпина «лучшими в своем деле», и заявил, что предостерег Путина от агрессивных действий против Украины. 

Трамп называет Путина отличным посредником и критикует Джо Байдена за отказ вести с Россией переговоры и за возможность вступления Украины в НАТО. Он также сказал, что у Украины нет достаточных ресурсов для того, чтобы продолжать конфликт.

Кроме этого, он вспомнил, что Россия победила Германию и Наполеона, и подчеркнул, что сейчас Украина в сложном положении. Выборы главы государства в США состоятся 5 ноября.

# Международная политика

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