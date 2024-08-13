Подросток напал с ножом и топором на людей в Турции

18-летний подросток напал с ножом и топором на людей на северо-западе Турции. По данным местных властей, в результате атаки пострадали пять человек, все они экстренно госпитализированы с глубокими ранениями, двое из них в критическом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также по сообщениям СМИ, задержанный находился под влиянием компьютерных игр военного характера. Преступник был одет в стальной жилет, каску и скрывал под маской свое лицо. На место происшествия незамедлительно приехали сотрудники полиции. Сейчас нападавший задержан и находится под стражей. Правоохранители уже начали расследование по факту нападения на группу лиц.