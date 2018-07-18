Еврокомиссия намерена бороться с фейками в интернете

Новости мира. Еврокомиссия представила проект кодекса по борьбе с фейками в интернете. Документ разработан для борьбы с дезинформацией в сети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



В проекте нового кодекса отмечается, что Еврокомиссия намерена вести борьбу с дезинформацией в сети по ряду направлений. В перспективе – усовершенствование анализа размещения рекламы, повышение прозрачности политической рекламы. Кроме того, в ЕС планируют расширить возможности платформ по выявлению и удалению фейковых аккаунтов и ботов.