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В зоне доступа. На Кубе появился мобильный интернет

19 июля 2018 07:14
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Новости Кубы. Власти Кубы разрешили сделать доступным в стране мобильный интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для республики это в прямом смысле историческое событие.

В зоне доступа. На Кубе появился мобильный интернет-1

До этого в стране не было никакой возможности воспользоваться всемирной сетью через 3G. Подключиться к интернету можно было только в курортных отелях, при этом качество и скорость связи оставляло желать лучшего.

На данный момент мобильный интернет уже запущен в тестовом режиме. Первыми доступ к нему получили журналисты государственных кубинских СМИ. Планируется, что уже к концу года воспользоваться «новинкой» сможет половина населения, а это около 5 миллионов человек.

# Фотофакт

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