В зоне доступа. На Кубе появился мобильный интернет

Новости Кубы. Власти Кубы разрешили сделать доступным в стране мобильный интернет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для республики это в прямом смысле историческое событие.

До этого в стране не было никакой возможности воспользоваться всемирной сетью через 3G. Подключиться к интернету можно было только в курортных отелях, при этом качество и скорость связи оставляло желать лучшего.

На данный момент мобильный интернет уже запущен в тестовом режиме. Первыми доступ к нему получили журналисты государственных кубинских СМИ. Планируется, что уже к концу года воспользоваться «новинкой» сможет половина населения, а это около 5 миллионов человек.