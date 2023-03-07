В Японии сразу после пуска уничтожили новейшую космическую ракету

Новости Японии. В Японии неудачей закончился запуск новейшей ракеты-носителя. Спутник дистанционного зондирования, который она должна была доставить на орбиту, так и не смог покинуть Землю, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По неизвестным пока причинам, двигатель второй ступени не включился, поэтому уже через несколько минут после запуска ракете был подан сигнал о самоуничтожении. Проблем с этим космическим аппаратом целая череда. Первая попытка запуска также закончилась неудачей. Тогда ракета даже не поднялась со стартовой площадки. Японское аэрокосмическое агентство возлагало на нее большие надежды, так как она считалась основной для доставки на орбиту исследовательских аппаратов.