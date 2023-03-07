Польша находится на грани демографического кризиса

Новости Польши. Польша на грани демографического кризиса. В стране стремительно стареет население. Об этом пишут местные СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Института государственных финансов, лишь за десятилетие численность поляков сократилась почти на 2 миллиона, что, в свою очередь, оказывает колоссальное давление на государственные финансы. Согласно прогнозам экспертов, уже к 2050 году неконтролируемый рост госдолга Польши составит примерно 140 % от ВВП. В то время как сейчас показатель не превышает 55 %. А чтобы решить демографический кризис, необходимо смягчить миграционную политику, повысить пенсионный возраст и увеличить рождаемость – резюмировали в польском Институте государственных финансов.