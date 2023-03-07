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Глава Минобороны Британии сообщил об острой необходимости замены военной техники

07 марта 2023 06:52
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Вооружение и боевая техника требует срочной модернизации, заявил министр оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес, пишет ТАСС. 

Глава Минобороны Британии сообщил об острой необходимости замены военной техники-1

Фото: pixabay

На фоне украинского конфликта техника крайне нуждается в обновлении, сказал Уоллес. Он отметил, что инициирует увеличение оборонного бюджета на двадцать процентов в ближайшие годы, а также численности военных. Уоллес запрашивал на эти цели одиннадцать миллиардов долларов. Сообщается, что Министерство финансов страны выступает категорически против, позволить дополнительно увеличить бюджет на такую сумму страна не может – экономика на грани рецессии.

Ранее сообщалось, что британский премьер Сунак намерен в ближайшее время объявить об увеличении оборонного бюджета страны на 6 миллиардов долларов.  

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# Международная политика # Бен Уоллес # Риши Сунак

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