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В Японии начался сезон цветения сакуры

15 марта 2023 07:42
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Новости Японии. В Японии зацвела сакура. Национальное метеорологическое управление страны официально объявило о старте сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии начался сезон цветения сакуры-1

В Японии начался сезон цветения сакуры-3

В Японии начался сезон цветения сакуры-5

Обычно эту завораживающую красоту можно наблюдать лишь в конце марта, но в этом году первые бутоны появились гораздо раньше. В каждом японском городе есть так называемое контрольное дерево, по которому и отсчитывают начало цветения. Правда, до полного расцвета должно пройти около недели. По прогнозам специалистов, его пик в Токио придется на 22 марта.

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# Растения и цветы # Новости Японии # Фотофакт

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