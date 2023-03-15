В Японии начался сезон цветения сакуры

Новости Японии. В Японии зацвела сакура. Национальное метеорологическое управление страны официально объявило о старте сезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обычно эту завораживающую красоту можно наблюдать лишь в конце марта, но в этом году первые бутоны появились гораздо раньше. В каждом японском городе есть так называемое контрольное дерево, по которому и отсчитывают начало цветения. Правда, до полного расцвета должно пройти около недели. По прогнозам специалистов, его пик в Токио придется на 22 марта.